Tuttosport e Corriere dello sport hanno provato ad avanzare delle possibili cause che hanno portato al ritardo per il rinnovo di Gattuso, annunciato da Mirabelli qualche giorno fa. l’accordo, 2 milioni di euro l’anno fino al 30 giugno 2021, tra Milan e Gattuso già c’è, ma si dice che, da ‘Casa Milan’, non vogliano, o non possano, ancora certificarlo per vari motivi. Forse perché si sta valutando l’idea di cedere il club in tempi brevi, e l’ultima esperienza con Vincenzo Montella ha insegnato il da farsi, o forse perchénon essendo ancora arrivati i 10 milioni di Yonghong Li come prima tranche dell’ultimo aumento di capitale la società non ha, al momento, potere economico e margine di manovra.