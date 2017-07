Tuttosport in edicola fa un'analisi approfondita dei motivi che hanno portato alla rottura tra la Juventus e Bonucci: il giocatore aveva idee diverse rispetto ad Allegri, con il quale c’era da tempo una certa incompatibilità caratteriale, legata a una visione differente della gestione della squadra. Anche il rapporto con qualche compagno, con il passare del tempo, si era logorato, così come quello con la società per via del suo ego. Dietro l’addio di Bonucci ci sarebbe poi anche una questione di soldi: nell’ultima stagione alla Juventus ha guadagnato, premi compresi, circa 8 milioni, ora al Milan quelli saranno il suo ingaggio “base” per cinque anni.