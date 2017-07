Adesso è ufficiale, Andrea Bertolacci torna al Genoa. Il club rossoblù ha comunicato sul proprio sito il trasferimento: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Bertolacci (Roma, 11 gennaio 1991). Per il calciatore che vanta 5 presenze con la Nazionale maggiore, si tratta di un ritorno nella squadra di calcio più antica in Italia, con cui aveva collezionato 88 presenze in campionato, realizzando 12 reti, nell’arco delle tre stagioni riferite alla precedente esperienza".



IL RITORNO - L’operazione Bertolacci si è conclusa con la formula del prestito secco oneroso, dunque senza alcun diritto di riscatto a favore della società ligure. Decisivo nella trattativa Ivan Juric, che ha spinto molto e si è esposto in prima persona per il ritorno del centrocampista romano, fuori dai piani rossoneri per la stagione 2017-2018. Bertolacci, dunque, potrà cercare il rilancio dove ha messo a referto 90 presenze, 12 gol e 14 assist in tre anni, anche per provare a conquistare il Mondiale con la maglia azzurra.