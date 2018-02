Dopo le insistenti indiscrezioni dei mesi scorsi e l'interruzione del rapporto con Adidas, il Milan cambia ufficialmente sponsor tecnico. A partire dal 1° luglio 2018, il club rossonero sarà vestito da Puma, che ha sottoscritto un accordo pluriennale. Non vengono specificate, al momento, le cifre che il Milan incasserà da questo nuovo contratto di sponsorizzazione ma, secondo i rumors, diminuirà la parte fissa, che passerà dai 20 milioni di euro garantiti da Adidas a circa 12, mentre subirà un incremento quella variabile, legata anche ai risultati della squadra.



Ecco il comunicato del Milan sull'accordo con Puma:



"PUMA e AC Milan hanno annunciato oggi una partnership pluriennale, che unirà a partire dal 1° luglio 2018 due dei marchi più iconici e ambiziosi dell'industria calcistica.



PUMA diventerà Official Partner, Global Technical Supplier e Official Licensing Partner di AC Milan.



L’iconico marchio di PUMA firmerà pertanto le maglie da gioco del club rossonero, uno dei club di calcio più leggendari al mondo e sostenuto da un’ampia fan base globale. Nel corso dei suoi 119 anni di Storia, AC Milan ha vinto 18 titoli internazionali, tra cui 7 UEFA Champions League. AC Milan è il club italiano di maggior successo a livello internazionale e uno dei migliori nella storia del calcio. La nuova proprietà ha avviato un piano ambizioso per esprimersi al massimo livello.



Bjørn Gulden, Amministratore delegato di PUMA, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questa partnership con AC Milan. È uno dei club di maggior successo nella storia del calcio con un ampio seguito in tutto il mondo ed il team e i suoi fan mostrano il vero spirito del calcio. A mio avviso quella dei Rossoneri è una delle maglie più iconiche del calcio. Non vediamo l’ora che il prossimo capitolo di questo leggendario club venga scritto insieme a PUMA.”



Marco Fassone, Amministratore delegato di AC Milan, ha commentato: “Esprimo particolare soddisfazione per l'annuncio di questa partnership con Puma, a cui siamo legati da reciproca stima e comune passione per i valori dello sport e del calcio. È un importantissimo brand internazionale, a cui saremo legati nelle prossime stagioni in un percorso strategico con l'auspicio e l'obiettivo di tagliare insieme nuovi e straordinari traguardi, fuori e dentro il campo.”



Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: " Siamo molto orgogliosi dell’accordo siglato con PUMA e ansiosi di iniziare questa nuova avventura insieme. La mission di PUMA, espressa in maniera inequivocabile nel posizionamento del brand con il claim “FOREVER FASTER”, rappresenta il perfetto connubio con le ambizioni del nostro Club in campo e nello sviluppo commerciale, per il quale PUMA sarà il partner ideale con il quale affrontare le prossime sfidanti Stagioni."



AC MILAN si unisce a un’impressionante selezione di squadre di calcio PUMA, tra cui il Borussia Dortmund, l'Arsenal FC., Le associazioni calcistiche di Italia, Svizzera, Austria, Camerun, Costa d'Avorio, Ghana, Repubblica Ceca e presto anche il Senegal fanno parte del portfolio di PUMA, così come alcuni dei migliori giocatori del mondo: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Sergio 'Kun' Agüero, Cesc Fàbregas, Mario Balotelli, Hector Bellerin, Marco Reus, Julian Weigl, Gianluigi Buffon e Yaya Touré tra gli altri.



PUMA si definisce come football brand rivoluzionario e AC Milan collaborerà per portare ulteriore innovazione nell’ambito dello sviluppo dell’abbigliamento performance del brand".