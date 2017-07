Ieri è stata la giornata dell'arrivo a Milano e dei primi test a Milanello; questa mattina, poi, è stato il turno delle visite mediche alla clinica La Madonnina. E ora è arrivata anche l'. Ecco il comunicato del club: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Andrea Conti, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022".Dopo una stagione da otto gol in 33 presenze - che ha visto anche la qualificazione dell'Atalanta in Europa League - Conti (foto @acmilan) realizza così il suo sogno di giocare in una big. Nelle ultime settimane il classe '94 di Lecco aveva dichiarato apertamente di volere il Milan, sfiorando anche lo scontro col club della famiglia Percassi. Dopo diversi incontri, però, le due società hanno trovato l'accordo per una cifra di, mentre Conti guadagneràa crescere e diventa, quindi, il settimo acquisto di questa sessione per i rossoneri.