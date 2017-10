Senza i giocatori convocati dalle nazionali, il Milan sta proseguendo a Milanello la preparazione per il derby di domenica 15 ottobre. Una partita molto importante, già decisiva per la squadra rossonera e, soprattutto, per Vincenzo Montella, che in caso di sconfitta rischierebbe di essere esonerato. Una sfida per la quale rischia di non essere disponibile Mateo Musacchio.



DERBY A RISCHIO - Come comunicato ufficialmente dal club di via Aldo Rossi, infatti, oggi il difensore argentino non si è allenato ed è stato tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni le sue condizioni verranno monitorate, ma se l'ex Villarreal non dovesse recuperare lascerebbe un vuoto importante nella difesa dell'Aeroplanino, con Zapata che potrebbe trovare così una maglia da titolare al fianco di Leonardo Bonucci e Alessio Romagnoli.



FERMO BONAVENTURA - Oggi non si è allenato nemmeno Giacomo Bonaventura, a causa di un attacco influenzale che però non preoccupa. Nuovo problema, poi, per Luca Antonelli che, dopo recuperato dal problema ai flessori, ha dovuto interrompere la seduta del pomeriggio per un affaticamento al polpaccio sinistro. Le buone notizie, invece, arrivano da Nikola Kalinic, che questa mattina ha lavorato a Milanello e per il cui recupero in vista della sfida con l'Inter c'è sempre più ottimismo.