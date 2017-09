. La squadra allenata da Vincenzo Montella farà il proprio esordio il prossimo 14 settembre contro l’Austria Vienna. In mattinata la società rossonera ha reso nota alla UEFA la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi. A sorpresa è presente anche José Sosa, sempre più vicino a lasciare il Milan per il Trabzonspor. In lista ci sono anche Gabriel Paletta e Gustavo Gomez.Con Austria Vienna-Milan partirà la UEFA Europa League dei rossoneri. Un'avventura che vedrà i ragazzi di Mister Montella (assegnati al Gruppo D) sfidare - oltre agli austriaci - anche AEK Atene e HNK Rijeka.. Ecco la lista.1) ABATE (20)2) ANTONELLI (31)3) BIGLIA (21)4) BONAVENTURA (5)5) BONUCCI (19)6) BORINI (11)7) CALABRIA (2)*8) CALHANOGLU (10)9) CONTI (12)10) CUTRONE (63)*11) DONNARUMMA A. (90)12) DONNARUMMA G. (99)*13) GABBIA (46)*14) GOMEZ (15)15) GUARNONE (75)*16) KALINIC (7)17) KESSIE (79)18) LOCATELLI (73)*19) MAURI (4)20) MONTOLIVO (18)21) MUSACCHIO (22)22) PALETTA (29)23) RODRIGUEZ (68)24) ROMAGNOLI (13)25) ANDRÉ SILVA (9)26) SOSA (23)27) SUSO (8)28) STORARI (30)29) ZANELLATO (45)*30) ZAPATA (17)* Giocatore nella lista UEFA B