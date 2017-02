Brutte notizie per il Milan, che perde Alessio Romagnoli. Dopo il problema alla coscia destra che lo ha costretto a chiedere il cambio mercoledì, durante il primo tempo della sfida con il Bologna, oggi è arrivato l'esito degli esami per il centrale di scuola Roma. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica che Alessio Romagnoli si è sottoposto oggi ad esami medici che hanno evidenziato una lesione ad un muscolo flessore della coscia destra".



DIFESA OBBLIGATA - Un infortunio che aumenta i problemi di formazione per Vincenzo Montella in vista delle prossime partite. Con Paletta squalificato, lunedì sera l'allenatore rossonero avrà a disposizione solo Gustavo Gomez e Cristian Zapata come difensori centrali, mentre terzini dovrebbero giocare Abate e Vangioni.