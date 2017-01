il club inglese ha dato l'annuncio della firma con un video sul proprio profilo Twitter, nel quale rivela che l'attaccante francese indosserà la maglia numero 21. Niang lascia il Milan con la formula del prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto a 18 milioni di euro in favore degli Hornets. Secondo rinforzo dall'Italia in questo gennaio per Mazzarri dopo Zarate, ora i rossoneri si muovono per trovare il sostituto di Mbaye.