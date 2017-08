è a tutti gli effetti un nuovo acquisto delL'attaccante croato nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi è arrivato aper "passare alle cose formali" e apporre le firme sul contratto con il club rossonero ().Il nostro a.d., Marco Fassone, al rientro dalla tournée cinese, l'aveva promesso: "Faremo ancora qualcosa, non c'è fretta". Detto, fatto: Nikola Kalinic è un nuovo giocatore rossonero e indosserà la maglia numero 7. Ecco il comunicato: AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto da ACF Fiorentina, le prestazioni sportive di Nikola Kalinic, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021.Parlando a MilanTV l'ad rossonero Marco Fassone ha presentato così Kalinic: "Avevamo perso un po’ il ritmo nell’ultimo periodo. Con Nikola credo che completiamo la squadra. Siamo arrivati a 11 acquisti quest’anno e la sua è stata una storia lunga e difficile. Ma se siamo qui a poterla raccontare è perché lui ha voluto così fortemente diventare rossonero. Ha un amore sconfinato e storico per la nostra maglia che ha permesso di sbloccare questa lunga contrattazione che io e Massimiliano abbiamo avuto con la Fiorentina. Lui è il giocatore che volevamo per esperienza e qualità. Abbiamo sempre parlato di mix e completiamo la spina dorsale che prevede anche Bonucci e Biglia. Nikola completa la rosa, finalmente ce l’abbiamo fatta e siamo contenti e orgogliosi che sia un nuovo giocatore del Milan”.- Massimiliano Mirabelli ha così parlato dell'arrivo dell'attaccante croato: “Do il benvenuto a Nikola. La sua trattativa è durata un po’ di mesi, ma abbiamo apprezzato tantissimo come lui abbia voluto tantissimo questa maglia. Ora basta scherzare, metti la palla dove sai. Se no ti facciamo tornare indietro”.ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinic (classe ’88) all’ A.C. Milan