#ACMilan announces signing Ricardo Rodriguez from @VfL_Wolfsburg on a 4-year contract through to 30 June 2021#welcomeRodriguez — AC Milan (@acmilan) 8 giugno 2017

è un nuovo giocatore del: come mostrato dal club nelle immagini pubblicate sulla pagina Facebook, il difensore svizzero ha firmato il contratto che lo lega ai rossoneri.a Milan TV: "Questa maglia mi piace, è molto bella. Sono felice di essere qui e di giocare per questa squadra. Baresi? Una vera leggenda, era un giocatore fortissimo. Davvero, sono felicissimo di essere qui e spero di far felice la gente. Milanello e il museo sono impressionanti. San Siro? Ci ho giocato una volta e non vedo l'ora di riprovare quelle sensazioni in uno splendido stadio. Non vedo l'ora di conoscere il gruppo, so anche che ci sono tanti latini e so che mi troverò bene. Obiettivi? Voglio giocare l'Europa League facendola al meglio, poi dobbiamo fare bene in campionato e tornare a giocare in Champions. Faremo di tutto per tornarci. Mie qualità? Non voglio parlare di me stesso, saranno gli altri a giudicarmi. Voglio renderli felici.Il ds Massimilianocommenta: "C'è entusiasmo. Oltre che al suo valore sul campo, abbiamo bisogno di giocatori che ci hanno mostrato questa voglia".L'ad Marco: "Mettiamo queste firme, che sanciscono il tuo arrivo in rossonero. Firmata la nostra parte e siglata la tua, ora ci stringiamo la mano e benvenuto".