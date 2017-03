Brutte notizie per Vincenzo Montella e il Milan. L'infortunio subito da Ignazio Abate è più grave del previsto, tanto che per il terzino destro la stagione è già finita. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero:



"AC Milan comunica che Ignazio Abate, dopo diverse visite mediche e di controllo in Italia, si è recato anche a Miami per un consulto da uno specialista, in merito al trauma contusivo subito all'occhio sinistro nella partita contro il Sassuolo dello scorso 26 febbraio. La visita ha dato riscontri positivi e il recupero procede in modo costante. Le cure e le terapie del caso permetteranno ad Abate di ricominciare l'attività agonistica durante il periodo estivo di preparazione della stagione 2017/2018".