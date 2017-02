Gigio Donnarumma sta diventando grande: il portierino-portierone del Milan domenica sera, a San Siro contro la Fiorentina, disputerà la sua ultima partita da calciatore minorenne, visto che poi sabato 25 febbraio, alla vigilia del match di Sassuolo contro i neroverdi, compirà 18 anni e diventerà maggiorenne. Un altro passo importante, nella carriera di quello che ha tutti i crismi per diventare il futuro della Nazionale italiana. Già, ma il Milan?



ECCO IL PRIMO REGALO - Il primo regalo per la maggiore età dovrebbe essere un sostanzioso rinnovo contrattuale, con un futuro da testimonial del nuovo Milan cinese: l'ad del Milan Adriano Galliani e Raiola, agente di Donnarumma, hanno un accordo per il prolungamento contrattuale da firmare il giorno del 18esimo compleanno del portiere rossonero, o poco dopo.



I TIFOSI NON DORMONO SONNI TRANQUILLI - Simbolo del nuovo corso dunque, ma questa trattativa non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri: un contratto di cinque anni a due milioni di euro a stagione non è infatti una garanzia di permanenza, con un agente come Raiola e soprattutto viste e considerate le capacità tecniche e le potenzialità dell'estremo difensore di Castellammare di Stabia.



I CAMPANELLI D'ALLARME - L'esordio in nazionale, le continue prestazioni di livello, alcune dichiarazioni di Raiola che affermano "chi vuole Donnarumma lo tratti con il Milan, se qualcuno vuole che vada via lo dica tranquillamente" sono pericolosi campanelli d'allarme: l'abile procuratore potrebbe decidere di scatenare un'asta con i top club europei (compresa la Juve), e a quel punto sarebbe difficile trattenere Gigio a Milano, anche con la nuova società. I cinesi però hanno visto in Donnarumma l'uomo immagine su cui rilanciare il loro progetto: questa potrebbe essere l'unica ancora di salvezza, di un futuro che al momento appare un rebus. E intanto sono quasi 18...



@AleDigio89