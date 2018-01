Continua il braccio di ferro tra Milan e Boca Juniors per Gustavo Gomez. I due club non hanno ancora trovato un accordo dopo almeno due settimane di trattativa e serpeggia grande nervosismo tra le parti.



TRA OFFERTA E ULTIMATUM- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Boca Juniors ha formulato una nuova proposta da 5 milioni per l'80% del cartellino. Numeri e modalità di pagamento che non hanno convinto il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, ancora fermo sulla iniziale richiesta di 10 milioni. Il club rossonero ha lanciato un ultimatum agli argentini di massimo 48 ore, con la seria minaccia di far tramontare definitivamente questa lunga e laboriosa negoziazione.



SIRENE DALLA SPAGNA - Dal canto suo il Milan sta sondando altre piste attraverso degli intermediari. Si può aprire uno spiraglio per la cessione di Gomez in Spagna, con il Celta Vigo alla ricerca di un difensore centrale. A Casa Milan ancora non è arrivata un'offerta ufficiale ma c'è fiducia che possa materializzarsi nelle prossime ore. Poi bisognerà fare i conti con la volontà del giocatore e del suo entourage che ha da tempo scelto di tornare a giocare nel campionato argentino, dopo la proficua esperienza al Lanus.