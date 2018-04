Un derby da giocare, da vivere da protagonista e da gustarsi fino in fondo. Anche perché può essere l'ultimo. Gigio Donnarumma, portiere del Milan, questa sera, alle 18.30, scenderà in campo per sfidare l'Inter in una stracittadina dal sapore di Champions League, in quella sfida tutta milanese che davvero può essere l'ultima per il classe '99. Il motivo, ovviamente, il mercato, visto che come scrive Tuttosport il primo indiziato a partire, se la società rossonera fosse costretta a fare una cessione eccellente, sarebbe proprio l'assistito di Raiola.



CHI LO VUOLE? - Al momento i club che hanno mostrato interesse nei confronti del giovane sono Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma attenzione anche a Liverpool, alla ricerca di un numero 1 affidabile, e Bayern Monaco, visti i continui problemi fisici di Manuel Neuer. E il prezzo? Secondo Tuttosport, Raiola intende portarlo via intorno ai 40 milioni, mentre il Milan non lo valuta meno di 60, utili in ottica bilancio.



CHI COME SECONDO? - Arriverà Reina al suo posto, con lo spagnolo del Napoli che ha già sostenuto le visite mediche per la società di via Aldo Rossi. Bisognerà, però, trovare anche un secondo portiere, visto che Antonio Donnarumma lascerà insieme al fratello. Due, al momento, sono i nomi: Plizzari, classe 2000 in prestito alla Ternana che, però, ha perso il posto da titolare; e Gabriel, che con l'Empoli sta disputando, dal suo arrivo a gennaio, un campionato da protagonista (ed è vicino alla seconda promozione in A in carriera dopo quella raggiunta con il Carpi). E' ancora da scrivere, invece, il futuro di Storari, incerto se continuare un altro anno oppure ritirarsi.