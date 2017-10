Ronaldinho ritorna in Italia, nello specifico in Salento. Secondo quanto riportato da Pianetalecce.it, l'ex pallone d'oro presenterà una linea di vini della Fabio Cordella Cantine, frutto dei vigneti delle campagne tra Copertino e Novoli. L'idea è di Fabio Cordella, ex d.s. dell'Honved Budapest è portare avati il profetto "I vini dei Campioni". L'ex giocatore di Barcellona e Milan è solo l'ultimo di una serie di All Stars legati a questo progetto , che coinvolge anche Buffon, Sneijder, Zamorano.