Il Cagliari per la porta è in pressing su Gabriel del Milan mentre, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Pisacane può prolungare sino al 2019.

Il Corriere dello Sport scrive invece che i sardi valutano la cessione di Storari e per la sua sostituzione (oltre a profili giovani come il ritorno di Cragno che però il Benevento, società a cui è stato girato in prestito, non vorrebbe liberare) valutano anche il “colpo” Sirigu, ora ai margini del Siviglia.