La lista degli investitori che compongono la cordata cinese devono ancora essere svelati, ma intanto una società esce allo scoperto: la Huangshi Zhongbang Sports Development ha confermato la propria partecipazione nel gruppo guidato da Sino Europe Sports che intende acquistare il Milan. Contattato dai giornalisti cinesi un manager dell'azienda ha spiegato: "Confermiamo la partecipazione alla cordata capeggiata da Sino Europe Sports - riporta MilanNews.it - Ero presente all'incontro con Fassone che non si è tenuto a Pechino ma a Huangshi".



NUOVO STADIO - La Huangshi Zhongbang Sports è un'azienda specializzata nell'edilizia sportiva, il che ha generato voci sulla realizzazione di un nuovo impianto per il Milan. Ipotesi alimentata dal manager della società: "Chi non ci conosce ci ha definiti un'azienda piccola ma siamo sotto controllo della SASAC, quindi azienda statale e lavoriamo a stretto contatto con la China State Construction, che ci potrebbe aiutare nella costruzione di un possibile nuovo stadio per il Milan".



UN ALTRO INVESTITORE - E gli altri investitori? Bocca cucita, o quasi: "Chi oltre noi nella cordata? Sono a conoscenza di una banca ma non posso fare il nome".