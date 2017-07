Un rinforzo per reparto in arrivo al Torino: Duvan Zapata (Napoli) in attacco, Donsah (Bologna) a centrocampo e un difensore. Come si legge su La Stampa, il Toro è sempre fiducioso di convincere Paletta, nonostante l'offensiva del Valencia. Intanto ha offerto 8 milioni al Sassuolo (che conta di chiudere per Di Chiara del Perugia, nuovi contatti per lo juventino Cassata) per Acerbi e ha ripreso i contatti per Cristian Zapata (Milan) e Tonelli (Napoli).



Inoltre è stato chiesto (in prestito) Niang al Milan che Mihajlovic conosce bene, anche se il sogno è El Shaarawy, che ha altre condizioni (cessione solo a titolo definitivo: prezzo 14-15 milioni) e tempi d’attesa più lunghi (Di Francesco lo vuole prima provare). L’altro profilo è Mehmedi, che andrà via da Leverkusen ma non alle cifre del Bayer, che chiede 8 milioni.



Il Crotone ufficializza Faraoni (sabato aveva risolto con l’Udinese, sigla un triennale), ma rischia di perdere l’obiettivo Carlao (Torino, c’è l’Apoel) e tratta Hongla (Granada) e Fornasier (Pescara). Lombardi (Lazio) e Ponce (Roma, ma piace anche al Lille) sono i preferiti per l’attacco, alternativa Ohi (Stabaek).