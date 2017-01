"Qualche mese fa era nelle nostre idee, era un nome buono per rinforzare la nostra squadra. E' stato vicino al Siviglia, mentre oggi non è così. Mi piace dai tempi del River, onestamente non capisco perché non sta giocando al Milan". Il direttore sportivo del Siviglia Monchi, si legge sulla stampa spagnola, ha commentato anche l'interesse del club andaluso per Leonel Vangioni del Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i due club stanno lavorando per un prestito con diritto di riscatto dell'ex River Plate.