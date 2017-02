Sono stati giorni intensi, gli ultimi, per Leonel Vangioni. Mercoledì l'esordio dal primo minuto con la maglia del Milan, nella trasferta vinta - in 9 contro 11 - a Bologna. Una partita di sacrificio, giocata fino al 90esimo e finita coi crampi. E le lacrime. Non per il dolore provato in campo, ma per la preoccupazione per la figlia, nata nella notte tra lunedì e martedì.



PREOCCUPAZIONE PER LA FIGLIA - Per qualche ora, come riferisce Milan TV, la neonata è stata nell'incubatrice e Vangioni, preoccupato, è rimasto sveglio tutta la notte. Vista la situazione d'emergenza, l'argentino si è presentato comunque a Milanello per allenarsi a aggregarsi alla squadra di Montella. Al 90esimo, poi, le lacrime e l'abbraccio di Zapata (foto da Premium Sport) per scaricare tutta la tensione accumulata.