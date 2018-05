MILAN

Donnarumma 6: non può nulla sul gran gol di Lee.

Abate 7: mette a segno una grande gol con un esterno destro sotto la traversa, il primo con la maglia del Milan a San Siro. La classica ciliegina sulla torta su una ottima partita disputata.

Bonucci 6: non lascia nemmeno le briciole a Petkovic che controlla con estrema facilità. Meno sicuro in fase di impostazione.

Romagnoli 6: supera l'esame fisico che gli riserva Gattuso, contro la Juventus in finale di coppa Italia ci sarà. (Dal 61' Musacchio 6: si becca un cartellino giallo evitabile ma, nel complesso, fa buona guardia)

Rodriguez 6,5: cattivo e arcigno in fase difensiva, ordinato nella gestione del possesso palla. L'esterno svizzero conferma il momento di crescita fisica, un segnale incoraggiante in vista delle ultime sfide decisive.

Kessie 6: bravo nel trasformare l'azione da difensiva in offensiva, macina chilometri su chilometri senza sosta. Mezzo voto in meno per la grande occasione da gol cestinata nel primo tempo.

Locatelli 6,5: il canterano rossonero gioca con personalità fin dalle prime battute, impegnando Silvestri con due conclusioni dalla distanza. Sempre nel vivo del gioco con una percentuale molto alta di passaggi riusciti.

Bonaventura 6,5: non una partita che resterà agli annali la sua, ma il contributo lo da servendo ben due assist decisivi.

Suso 7: il folletto di Cadice torna a dirigere tutte le operazioni offensive del Diavolo. Due assist e tante giocate di fino. (Dal 57 Borini 6,5: quando entra a partita in corso, riesce spesso a incidere. Sua la marcatura che chiude la partita.)

Cutrone 6,5: torna al gol dopo 6 partite e lo fa con il pezzo forte del suo repertorio: attacco del primo palo e sinistro ad anticipare il difensore. (Dal 70' Kalinic 6: Fischiato prima di entrare in campo, cerca di lottare con orgoglio)

Calhanoglu 7: conferma il suo straordinario momento di forma fisica e mentale. Nei primi 18' ingaggia una partita nella partita contro Silvestri: 3 conclusioni, un gol. Il Milan ha in casa un potenziale top player.

Gattuso 6,5: uno spettacolo in panchina, anche sul 3-0 incita costantemente i suoi a non abbassare la guardia. Con lui in panchina il Milan ha una media punti da Champions League.

HELLAS VERONA

Silvestri 5: un paio di interventi a evitare un passivo ancora maggiore.

Caracciolo 5: sul gioco aereo non sfigura, meno quando viene attaccato nell'uno contro uno.

Heurtaux 4: la marcatura su Cutrone è a tratti imbarazzante.

Fares 5: buona corsa e poco altro, l'algerino soccombe con il resto dei compagni. (Dal 75' Aarons s.v)

Romulo 6: da buon capitano, non si arrende fino all'ultimo minuto. Solo la traversa gli nega la gioia di un gol che, in fin dei conti, avrebbe anche meritato.

Calvano 4,5: contro il suo passato, essendo cresciuto nel settore giovanile, forse paga un po' di emozione. Tocca pochi palloni, perdendoli anche banalmente. (52' Zuculini 5: si fa notare per una serie di interventi molto ruvidi, al limite del regolamento)

Bearzotti 4,5: un pomeriggio di grande sofferenza con Calhanoglu.

Danzi 6: il più giovane della squadra ma quello che sembra avere maggiore lucidità nelle giocate. Ragazzo da seguire nella prossima stagione.

Matos 5,5: il più vivo del trio offensivo ma va spesso a sbattere contro la muraglia difensiva rossonera.

Petkovic 4,5: ci si accorge della sua presenza in campo nel momento della sostituzione. (Dal 57' Lee 6,5: segna un grandissimo gol con un sinitro sotto il sette)

Cerci 4,5: non ha più lo spunto dei giorni migliori, diventando così molto prevedibile.

All. Pecchia 4,5: al netto di una rosa non irresistibile, ha grandi responsabilità sulla retrocessione del Verona.