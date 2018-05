Europa e salvezza, ultima chiamata per Milan e Verona: rossoneri e scaligeri si affrontano alle 18 per l'anticipo della 36esima giornata di Serie A ed è una sfida da dentro fuori.



STATISTICHE - I rossoneri di Gattuso, che mercoledì saranno impegnati contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, vogliono vendicare il 3-0 per l'Hellas dell'andata e cercano un successo per scavalcare momentaneamente l'Atalanta al sesto posto e ritrovare una vittoria che in casa manca dal 18 marzo (2-1 al Chievo). Il Verona dal canto suo ha bisogno di un'impresa: mai ha battuto il Milan sia all'andata che al ritorno nello stesso campionato, ma se la squadra di Pecchia non troverà il successo sarà matematicamente condannata alla retrocessione. Sfida tra attacchi in grande difficoltà: da inizio aprile i rossoneri hanno segnato quattro gol in Serie A, peggio hanno fatto solo Bologna e, appunto, il Verona (3).



Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Verona.