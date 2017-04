Il futuro delpassa da questa settimana. Attesi lunedì Han Li e mercoledì Yonghong Li per ultimare il closing e mettere la parola fine a una vicenda che si trascina da tanto tempo. Poi, si penserà a quello che sarà il futuro, tecnico, di una squadra che va rinforzata e rinnovata: tanti i nodi da sciglioere per il duo Fassone-Mirabelli, prossimi direttore sportivo e amministratore delegato del club rossonero.- Priorità, ovviamente, ai rinnovi. Il primo in cima alla lista è quello di Gianluigi: scadenza 2018, lo si vuole blindare per silenziare le sirene dei top club europei. Discorso diverso per: il giocatore non ha ancora iniziato a parlare col club, ma è nota la sua volontà di cambiare aria.sono pronte a darsi battaglia per chiudere per il laterale classe '92 in scadenza, anche lui, nel 2018. Per un terzino che va, uno che può arrivare: complicatosi l'affare, mancino in scadenza dello, sul quale c'è il forte interesse dell, da, sponda, si presenta l'occasioneha dato il via libera alla cessione dell'olandese, sul quale ci sono anche Ajax e Inter. I rossoneri, come scrive il Sun, hanno però già chiesto informazioni alla dirigenza Red Devils: a un prezzo abbordabile, il nazionale oranje può sbarcare a Milano.