A piccoli passi Luiz Adriano si avvicina al trasferimento allo Spartak Mosca. Prima di volare nella Russian Premier League e abbracciare il suo nuovo tecnico Massimo Carrera, c'è la tappa obbligata delle visite mediche, che il brasiliano del Milan sta sostenendo a Villa Stuart, a Roma. In un primo momento sembrava che il centravanti ex Shakhtar Donetsk dovesse partire per la Germania, dove avrebbe sostenuto le visite in spazi di fiducia del club russo, poi il cambio di programma.



Dopo un anno e mezzo avaro di soddisfazioni, Luiz Adriano è pronto a lasciare il Milan: dopo le visite metterà la firma sul quadriennale da 4,5 milioni di euro con lo Spartak Mosca. Poi arriverà l'ufficialità a mettere la parola fine alla sua avventura milanista.