E' arrivato a Casa Milan, con largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali il presidente del Milan Yonghong Li, pronto a partecipare insieme agli altri componenti ad un consiglio di amministrazione lampo che avrà due punti su tutti nell'ordine del giorno. Già domani, Yonghong Lì, che ha avuto modo di assistere alla vittoria col Cagliari, ripartirà per la Cina, mentre il suo braccio destro Han Li lo farà dopo il 31 agosto.



In primo piano nell'appuntamento odierno c'è l'approvazione del consuntivo relativo al bilancio nel periodo gennaio-giugno 2017 e secondariamente si affronterà il capitolo relativo al mercato a 3 giorni dalla conclusione delle trattative. Smentita l'ipotesi di un extrabudget per gli ultimi colpi in entrata, il nostro Daniele Longo ha fatto il punto dalla sede rossonera su quelli che saranno gli ultimi movimenti della coppia Fassone-Mirabelli.