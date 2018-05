Cambio in difesa per il Milan di Gennaro Gattuso: Cristian Zapata è assente da qualche giorno a Milanello e non sarà titolare nella sfida di domani contro il Verona, nella retroguardia rossonera al fianco di Leonardo Bonucci. Il colombiano è infatti dovuto tornare in patria per alcuni problemi personali.



BALLOTTAGGIO MUSACCHIO-ROMAGNOLI - Al suo posto ci sarà uno tra Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, con il primo favorito rispetto al secondo, rientrante dall'infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra e indiziato per giocare titolare nella finale di Coppa Italia, mercoledì contro la Juventus.