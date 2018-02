Cristian Zapata, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria in Europa League contro il Ludogorets: "Era tanto che non giocavo ma la voglia c'è sempre di tornare in campo. Non era una partita facile per noi che siamo andati in campo. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e sono contento per la vittoria e per non aver concesso gol. Ha funzionato tutta la squadra, si vede un bel gruppo e una bella squadra compatta. Dopo un inizio così difficile non ci aspettavamo di stare così adesso. Stiamo bene fisicamente e stiamo vincendo, dobbiamo approfittarne. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo pedalare, come dice sempre il mister. Ora pensiamo alla Roma e poi alla Lazio in Coppa Italia. Sono tutte e due difficili, l'importante è che noi diamo sempre il massimo con questa maglia e speriamo di tornare felici da Roma. In campionato dobbiamo pensare di partita in partita e continuare a vincere per scavalcare chi c'è sopra".