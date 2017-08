Ormai non sembra essere più nemmeno una notizia, ma in realtà lo è eccome e sempre più rumorosa. Andrè Silva siederà di nuovo in panchina. Giovedì contro lo Shkendija, in una gara tanto agevole quanto fondamentale, Montella ha intenzione di premiare ancora una volta il giovane Cutrone. Se un mese fa la scusa della scarsa condizione fisica già era poco credibile, oggi non ha proprio alcun senso logico e quindi la motivazione non può che essere tecnica.



Nel giorno in cui anche Bacca si allontana dal Milan in direzione Villarreal, è evidente che l’emergenza in avanti adesso è conclamata. La bocciatura di Montella nei confronti di Andrè Silva apre però una voragine in attacco, che a questo punto non può essere colmata dal semplice arrivo di Kalinic. Se il portoghese non è stato infatti ritenuto all'altezza per giocare contro i rumeni del Craiova o i macedoni dello Shkendija, è evidente che difficilmente potrà essere utile durante l'anno anche come semplice alternativa ai titolari nelle gare di campionato o, a maggior ragione, quando l’Europa League porterà avversari di livello.



A questo punto non rimane che aspettare con ansia il tanto decantato “favore” che Jorge Mendes avrebbe promesso al Milan in cambio dei 38 milioni di Andrè Silva. Diciamo che, visto l’andazzo, come minimo deve arrivare Diego Costa per andare a pari. Ah no, dimenticavo, ha già fatto sapere che piuttosto resta fermo un anno pur di aspettare l'Atletico Madrid…