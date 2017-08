Questa è la prima vittoria, la prima vera vittoria. Dopo le passeggiate in Europa League e la partita subito in discesa con il Crotone, questa è la prima gara dove veramente abbiamo cominciato a vedere il nuovo Milan. Pregi e difetti, cosa va e cosa ancora non va, ma soprattutto dove Montella deve intervenire in queste due settimane di sosta. In primis direi la fase difensiva.



DIFESA A 3 - Al netto della condizione fisica e di una squadra completamente nuova da assemblare, mi sembra evidente che sarà inevitabile il passaggio a tre in difesa. Tutti ne avranno beneficio, a partire da Rodriguez, passando per Conti e soprattutto Bonucci, uno dei peggiori in campo indipendentemente dall'episodio di cui si parlerà nei prossimi giorni: il rigore chiesto dal Cagliari su Joao Pedro.



MERCATO DA 250 MILIONI - Una vittoria però è sempre una vittoria, e a questo Milan serviva molto di più guadagnare tre punti soffrendo e facendo tornare tutti con i piedi per terra, piuttosto che un altro successo illusorio come quello con il Crotone. Durante la stagione infatti, non vedremo in campo i 250 milioni spesi sul mercato, bensì i giocatori per cui è stata spesa quella cifra. Credo che proprio questo inizio di stagione abbia chiarito a tutti questo concetto.



PARAMETRO ZERO - Non è un caso, infatti, che anche stavolta i protagonisti assoluti siamo stati giocatori pagati la bellezza di zero euro. Uno dei tanti parametri zero della passata gestione (Suso) sta diventando con i fatti un punto fermo di questo Milan, e a ruota c’è un ragazzino cresciuto nel nostro vivaio (Cutrone), che ha già "panchinato" l’acquisto più costoso di questa nuova era: André Silva. Perché con i soldi puoi comprare forse la felicità dei tifosi, ma non bastano per rendere una squadra vincente, l'unica cosa che davvero conta.