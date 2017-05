Riflessioni del weekend con finale 1-4.

Di Dzeko al Milan si parlava quando era al Wolfsburg. Di Nainggolan quando era al Cagliari dell'amico Cellino. Di Cuadrado quando era a Lecce (raccomandatissimo da Oddo). Per Perotti dal Genoa dell'amico Preziosi era fatta dal 2014 almeno in 2 occasioni. Così come per Dybala annunciato al Milan da Zamparini in persona. Benatia dall'Udinese doveva solo prendere il treno per Milano. Strootman fu consigliato da van Bommel e Stam. Fabregas è rossonero dal 2010.

Siamo a Ocampos.

Cari cinesi. Ricordando Totò: ho detto tutto.