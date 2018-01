Signori, questo è il calcio! A Benevento, a tempo quasi scaduto, il colpo di testa si infila alle spalle di Donnarumma. A Cagliari, al 95', il tocco di Pavoletti, sempre di testa, sfiora il palo e va fuori. Il dio del calcio però è spesso giusto. Al "Vigorito", il Milan non era una squadra ancora compatta ed è stato condannato.



Molti giocatori non avevano raggiunto la condizione mentale e soprattutto fisica mostrate a Cagliari. La vittoria sui sardi è stata splendida e meritata, perchè conquistata contro avversari forti, reduci dal successo di Bergamo e dalla magnifica prestazione contro la Juventus. Lo dicevo prima del match che sarebbe stata una grande impresa battere i rossoblu. Per questo motivo, festeggio con entusiasmo i sofferti tre punti che permettono ai Gattusiani di insediarsi al secondo posto nel campionato a sei per l'Europa. Mi sono piaciute molto le prestazioni di Bonucci, tornato leader di una difesa più sicura e feroce, di Kessie, fantastico cursore del centrocampo, finalmente bravo anche nei tiri da fuori. Sto apprezzando anche il Calhanoglu lottatore e pugnace guerriero della fascia.



Spero che venga sottolineata anche la tempra di Kalinic, bravo a procurarsi il rigore e meraviglioso e lucido "autor inteletual" nella seconda rete dell'ivoriano. Gli manca ancora un po' di fortuna e lucidità nell'area piccola, ma mi tengo stretto il suo spirito di sacrificio e la sua tempra di lottatore, da grande punta della forte Croazia. Donnarumma ha reagito da campione all"errore sul primo gol. Quindi guardo con fiducia al prossimo futuro, che si annuncia tremendo con una doppia Lazio all'orizzonte. Impegni che arrivano pero'al momento giusto!