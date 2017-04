Ci dovrebbero aiutare, l'esperienza e purtroppo l'età. Invece ci caschiamo sempre: il pareggio di Pescara sapeva di verdetto finale per il Milan, addio all'Europa e giochi fatti. L'Atalanta volava e l'Inter avrebbe in serata affrontato la Samp a San Siro. Invece i giochi sono riaperti eccome, non solo e non tanto grazie al 4-0 sulle ceneri del derelitto Palermo, quanto per la fame di Sassuolo e soprattutto Crotone. Nel calcio le sentenze definitive le emettono soltanto i numeri, la sigilla soltanto l'aritmetica. Specie quando di mezzo c'è qualcosa di nerazzurro.



Così questo weekend rilancia il derby verso l'Europa consentendoci di vivere 6 giorni di attesa decisamente più elettrici, perché se l'Inter non avesse raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite, staremmo qui a rimpiangere le occasioni perdute e l'altalena di prestazioni di complicata analisi. L'inconsistenza e le motivazioni degli avversari valgono poco se ci metti del tuo a complicarti la vita...



I ragazzi di Montella invece hanno messo nella sfida ai siciliani la giusta dose di tutti gli ingredienti che servivano per risolvere la pratica al meglio e in fretta. Suso ha dimostrato come la sua conferma sarebbe la più importante tra i giocatori di campo in chiave futura, perché così come oggi riesce a esaltare Calabria sulla fascia come nel recente passato Abate, conferma il suo ruolo decisivo quale uomo assist e stavolta anche come marcatore. Kucka conferma di essere il migliore tra i centrocampisti in rosa e con lui al suo fianco lo stesso Locatelli ha più sicurezza. Pasalic resta il più bravo negli inserimenti in area, pur difettando nel ritmo e negli scambi semplici.



Una nota molto significativa a nostro avviso arriva dai duetti tra Bacca e Lapadula nel finale, quando l'allenatore ha buttato in mischia l'ex pescarese. Una soluzione cui non ha fatto ricorso molto spesso in questa stagione e che invece potrebbe avere sviluppi interessanti nel corso dei 90'. La testa riporta ovviamente a Pescara, dove i 2 punti persi oggi pesano in maniera evidente è decisiva in classifica.



C'è soltanto un modo per recuperarli: nel derby di sabato prossimo. Non per il prestigio, ma finalmente per salire su quel treno diretto in Europa che passa sfrecciando e lasciando i rossoneri a terra ormai da troppo tempo.