Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, che hanno registrato la partecipazione - tra gli altri - di studenti, allenatori e tecnici provenienti anche da Paesi esteri (oltre che da ogni parte d’Italia), è pronto un altro, dettagliato e rinnovato Corso di Match Analysis rivolto a tutti coloro i quali hanno come obiettivo quello di specializzarsi in un nuovo ruolo, ormai fondamentale nel calcio di oggi. Dai Corsi passati infatti sono usciti molti professionisti che attualmente ricoprono il ruolo di match analyst presso club professionistici italiani ed esteri. Inutile nascondere che l'aspetto legato alla tattica sia fondamentale, soprattutto nei nostri campionati. Spesso elemento vincente durante una singola partita o in un torneo a lungo termine, sono ormai pochissimi i club che non dispongono di uno o più professionisti del settore. Chiamati, per l'appunto, Match Analyst.



Un lavoro affascinante e articolato, che in tanti stanno imparando a conoscere e ad apprezzare proprio in questi anni. Questo Corso, lanciato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center (polo educativo d’eccellenza volto alla specializzazione dei professionisti del calcio di domani) su Milano e Roma, è l'ideale per coloro i quali hanno come aspirazione quello di iscriversi all'Albo Professionale dei Match Analyst della LongoMatch (azienda leader mondiale del mercato della videoanalisi sportiva) per intraprendere questa professione nel mondo del calcio. Il Corso è riconosciuto dall'AIAPC (Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio, che offre uno stage a tutti gli iscritti), oltre che dal CONI, ed è organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma. Inoltre tale Corso permette di ottenere la Certificazione Internazionale LongoMatch e di iscriversi all'Albo Professionale dei Match Analyst LongoMatch che viene inviato periodicamente ai club calcistici dei maggiori campionati europei.



DATE: Roma - Dal 12 al 17 marzo 2018

Milano - Dal 7 al 12 maggio 2018

(Numero posti disponibili limitato: 30)



Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.elitefootballcenter.com/prodotto/longomatch-fast-track/

Il passo successivo consiste nel compilare il modulo di richiesta informazioni che potete trovare all'interno della pagina web, mentre in un secondo momento riceverete una e-mail con tutte le info dettagliate sul corso di vostro interesse.