Oggi è stata una giornata importante per il brand Adidas a Milano: è stato infatti inaugurato il nuovo store, l'Adidas Brand Center, il secondo negozio più grande al mondo della nota marca sportiva tedesca.



Calciomercato.com era presente e ha intercettato alcuni tra i protagonisti della giornata: tra di loro David Beckham, ex centrocampista del Milan, ospite d'onore per l'inaugurazione del nuovo Adidas Brand Center di Milano, in Corso Vittorio Emanuele II: per lui grandissimo entusiasmo dagli astanti. All'evento presente anche Simona Ventura



All'evento "Unlock the home of creators" presenti anche diversi calciatori: Cutrone, Conti, Biglia, Montolivo, Antonelli e Bonaventura per il Milan. Ci sono anche Cristante, Miranda, Howedes e De Sciglio. Molti di loro si sono fatti un selfie con l'ex fuoriclasse inglese.