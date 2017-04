Dovrebbe essere un prossimo difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, serbo classe '97 del Partizan, ma intanto il suo pensiero è rivolto solo al suo club di appartenenza, come affermato a TvArenaSport: "In questo momento sono un giocatore del Partizan, non della Fiorentina. E tutti i miei pensieri sono rivolti alla mia squadra di adesso". La società viola dovrebbe acquistarlo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.