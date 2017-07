Alla fine hanno venduto pure lui. Non bastava l'addio di Gonzalo Rodriguez, non bastava la cessione di Borja Valero all'Inter o quella di Josip Ilicic all'Atalanta; non bastava quella di Federico Bernardeschi ai nemici storici bianconeri o quella, a un passo, di Nikola Kalinic ai rivali rossoneri. I tifosi avevano chiesto una cosa, ironicamente, "anche simpaticamente" avrebbe detto Maurizio Mosca: "Milic non si tocca". E invece, la Fiorentina, ha fatto di testa sua...



ORA E' UFFICIALE - Era nell'aria da tempo, ieri sera è arrivata l'ufficialità: Hrvoje Milic è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Arrivato lo scorso 16 agosto dall'Hajduk Spalato per un milione di euro, il terzino croato lascia la viola dopo 19 presenze e 4 assist. Questo il suo messaggio d'addio: "Ho vissuto un grande anno a Firenze. Ho giocato per una società che ha una grande storia e una grande passione. Ringrazio tutti i tifosi che hanno supportato me e la mia ex squadra, entrambe gli allenatori, lo staff e i dirigenti. Auguro il meglio alla Fiorentina e i tifosi. Non dimenticherò mai le vittorie contro Roma, Juventus, Inter e Napoli. Grazie per tutto, in bocca al lupo Viola".



QUELL'IRONIA... - E il tifoso della Fiorentina, Dario Teglioni, da sempre cuore viola, lo ha ricordato ed evocato, a Scandicci, in Piazza Matteotti, con quello striscione di protesta, con quella provocazione affissa al muro che sapeva tanto di premonizione. Non era un messaggio per blindare Milic, sia chiaro, ma un grido, un urlo, uno strillo contro il cielo fiorentino per sottolineare il silenzio della dirigenza. Che vende. E che continuerà a farlo. Non resta che l'ironia. E quella, al popolo viola, nessuno potrà mai toglierla. Mai.



