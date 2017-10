Arkadiusz Milik al Chievo a gennaio in cambio dell'arrivo anticipato a Napoli di Roberto Inglese. Uno scenario ipotizzato dalla dirigenza azzurra e confermata dal presidente De Laurentiis, che ora trova sponda anche nell'attaccante, ora ai box per la rottura del crociato, che alla tv polacca WP spiega: "Per il momento la riabilitazione sta andando bene. Pian piano comincerò a fare esercizi in piscina, poi ci sarà anche un periodo di formazione cardio. In queste situazioni è molto importante la testa. Le prime due settimane sono state le più difficile, ma questo periodo è passato. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi supportano con messaggi e foto. E' stato bello quando 60mila persone hanno urlato il mio nome, dico grazie anche per questo. Nazionale? Sarò pronto per aiutare i miei compagni a Russia 2018. Non escludo il prestito in un altro club. Sarebbe un modo recuperare rapidamente ed essere prima al 100% della condizione".