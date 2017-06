Aveva un sogno, giocare l'Europeo Under 21 con la sua Polonia davanti al suo pubblico. Lui come Zielinski. Ma Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, non potrà scendere in campo con la nazionale del commissario tecnico Dorna, scelta del club partenopeo. E questo è il dispiacere del numero 99 partenopeo ai microfoni dei media polacchi: "È difficile accettare la scelta, ma questa è stata la decisione del club. Dispiace, ma la stagione comincerà presto e io dovrò lavorare bene per tornare al massimo della condizione".



SZCZESNY AL NAPOLI? - Due parole, poi, sul connazionale Szczesny, obiettivo del Napoli per la porta: "Sarebbe divertente averlo con me e Zielinski in azzurro. Forse so qualcosa, ma non fatemelo dire".