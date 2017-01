La luce fuori dal tunnel. Quella di domani sarà una giornata chiave per Arkadiusz Milik e il Napoli. L'attaccante polacco sarà a Roma, a Villa Stuart, per l'ultimo controllo al ginocchio sinistro, come confermato dal professor Mariani: "Effettueremo la visita di controllo a Milik. L’attaccante sarà sottoposto ad una valutazione funzionale: effettuerà una serie di test in palestra e sul campo. I test saranno di natura ortopedica. Naturalmente, sarà fatta anche una risonanza. Qualora i test dovessero dare risposte positive Milik potrà rientrare nell’area tecnica. Potrà, in sostanza, allenarsi con il gruppo". L'ex attaccante dell'Ajax si è fatto male lo scorso 8 ottobre, durante la sfida tra Polonia e Danimarca.