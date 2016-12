Prosegue il recupero di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli ai box per l'infortunio al ginocchio sinistro procuratosi l'8 ottobre scorso con la nazionale polacca. Il numero 99 dei partenopei si racconta ai microfoni di Canale 21, partendo dalla sua scelta di trasferirsi a Napoli: "Quando ero all'Ajax il Napoli mi ha cercato con insistenza, sono stato molto contento di questa offerta e ho scelto Napoli perché credo che sia la scelta migliore per la mia carriera e per la mia crescita".



Inevitabile il confronto con il suo predecessore, Gonzalo Higuain: "Non ho avuto paura del confronto con Higuain e non mi piace essere paragonato a nessuno. Io sono Milik e sono venuto a Napoli per scrivere qui la mia storia".



Infine, due parole su Juventus e Real Madrid: "La Juve è molto forte, lo sappiamo benissimo, ma il campionato è ancora apertissimo. Contro il Real Madrid giocheremo la partita che ogni calciatore sogna nella vita. Loro sono i campioni del mondo; sono i favoriti, ma noi siamo molto fiduciosi e daremo il massimo per giocarcela".