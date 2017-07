Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlatov al Corriere dello Sport



"Mertens o Milik il centravanti titolare? Non lo so, è Sarri a dover rispondere. E poi non è ancora il tempo delle scelte".



E neanche fosse combinata, alle sue spalle piomba Dries Mertens: "Dovete chiedergli com'è giocare con Mertens!", dice. Poi schiocca un bacio sulla guancia destra di Arek, lo abbraccia forte ed evapora. Risate.



Però la domanda resta: com'è?

"Mi piace molto. E' un ragazzo eccezionale e un grande giocatore: con lui e con tutti gli altri si fa calcio vero, cosa a cui sono abituato sin dai tempi dell'Ajax. E per un giocatore è il massimo".



Il Napoli interpreta il miglior calcio d'Europa?

"Tra i migliori. Dire che sia il top non è giusto, perché bisogna sempre avere lo stimolo di migliorare".



E questo Napoli, la squadra, le piace?

"Siamo molto forti. Tra i migliori d'Italia e d'Europa".



Lei crede nello scudetto come tutti i suoi compagni?

"Assolutamente sì. Voglio vincere. Voglio vincere tutto. Sono 23 anni che aspetto. Da quando sono nato".



Segnare il gol decisivo per lo scudetto è un sogno?

"Niente male. Però va bene anche se segna Dries. O Pepe".



Ha avuto molte offerte in questo mercato?

"Beh, forse qualcosa. Sono io, però, a non averle prese minimamente in considerazione: sono felice a Napoli e voglio vincere con il Napoli. Stop".