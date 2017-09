La Gazzetta dello Sport scrive sui tempi di recupero di Arkadiusz Milik che oggi si sottoporrà ad intervento chirurgico: "La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto, ieri mattina, ha confermato la preoccupazione emersa nel dopo partita di Ferrara: «Dagli esami effettuati alla clinica Pineta Grande, è emersa la possibilità di una soluzione chirurgica. Milik sarà valutato domani (stamattina ndr) a Villa Stuart dal professor Mariani». Questo il breve comunicato diffuso dal Napoli dopo l’infortunio patito da Arkadiusz Milik a pochi minuti dal termine della gara contro la Spal. In pratica il giocatore ha riportato la distorsione del ginocchio destro con l’interessamento del legamento crociato anteriore che ha subìto una lesione soltanto parziale, ma tale da richiedere l’operazione. Ieri sera, Milik ha raggiunto Roma insieme a Alfonso De Nicola, il medico sociale, ed è stato ricoverato nella struttura romana. Dunque, dopo l’intervento, ci vorranno almeno 4 mesi prima di rivederlo nuovamente in campo. La data approssimativa dovrebbe essere quella di fine febbraio prossimo. In pratica, lo stesso tempo necessario per recuperare dall’operazione di ottobre"