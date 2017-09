Come raccolto dalla redazione di gonfialarete.com, le previsioni ottimistiche sull’infortunio di Arek Milik non si sono rivelate tali. L’attaccante polacco ha subito una rottura totale del legamento crociato del ginocchio destro. Il Professor Mariani dovrebbe operarlo già questa mattina con la consapevolezza che si tratta di un uguale lesione di quella già patita al ginocchio sinistro l’ottobre dello scorso anno. Fonti vicine al calciatore sono ottimiste circa un nuovo recupero clinico in tempi rapidi così come accaduto per il precedente infortunio, quando dopo quattro mesi circa Milik tornò a disposizione di Sarri per il match contro il Real Madrid.