Oggi Arek Milik sarà dimesso da Villa Stuart dopo l'operazione al crociato, come riporta la Gazzetta dello Sport: "Intanto oggi nella tarda mattinata, Arek Milik verrà dimesso e potrà tornare a casa. L’attaccante polacco verrà visitato dal professor Mariani, che l’ha operato lunedì mattina, dopodiché si metterà a disposizione dei fisioterapisti per cominciare la rieducazione in sede. Il dottor De Nicola ne seguirà il percorso riabilitativo per poter dare un’ indicazione sui tempi di recupero: Milik potrebbe tornare disponibile a fine febbraio".