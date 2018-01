E' il 31 luglio del 2015. Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, rientra da una missione a Bruxelles durata giorni pur di concluderepiù una percentuale sulla futura rivendita che si sta tentando di rimuovere in ogni modo nei dialoghi con il Genk, ma questa è un'altra storia. Perché quel blitz in Belgio ha regalato alla Lazio una pepita d'oro che domenica dopo domenica... stupisce di più.. Eleganza, fisico, tecnica, maturità, personalità per un classe '95 fuori dal comune.- Quando Marotta e Paratici gli hanno confessato l'idea di provare a prenderlo nella scorsa estate spingendosi fino a 35/40 milioni di euro da proporre a Lotito,: gli piacerebbe allenarlo, goderselo come sta facendo Inzaghi. Non sono bastati quei soldi, la Lazio gli ha rinnovato il contratto e Lotito rimane osso durissimo. Oggi,, al punto che ha raffreddato i contatti aspettando un momento migliore per capire la situazione reale.- In estate però arriveranno offerte dai top club che si sono già mossi per osservarlo... e non solo.che conosce bene la realtà del mercato impostato da Lotito: si vende al suo prezzo e al momento giusto, altrimenti i giocatori non si muovono, figurarsi se questa Lazio dovesse volare in Champions, ipotesi sempre più credibile visto lo splendido cammino della squadra di Simone Inzaghi.. Quella missione da 10 milioni a Bruxelles, due anni e mezzo dopo, suona talmente incredibile da sembrare quasi uno scherzo., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com