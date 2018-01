Protagonista sul campo e sul mercato, Sergej Milinkovic-Savic sarà uno dei gioielli della prossima estate, quando tante squadre - dal Manchester United al Paris Saint-Germain, passando per la Juventus - proveranno a strapparlo alla Lazio. Intervistato dal quotidiano serbo Novosti, il centrocampista biancoceleste ha però allontanato le voci su un possibile addio: "Futuro? Sono solo concentrato sulla Lazio. Con il club abbiamo un obiettivo chiaro: andare in Champions. Ci sono 4 posti, è una grande sfida. Non penso di lasciare la Lazio, sto molto bene a Roma".



'VOGLIO CRESCERE' - "In Serie A quest'anno il livello è migliorato molto, la prova sta nel fatto che tutte le squadre italiane sono in gara tra Champions League ed Europa League. Ho vissuto un grande anno, ricorderò tutte le cose belle del 2017 e vorrei avere lo stesso successo anche nel 2018, davanti a me ci sono tante sfide. Prima di ogni partita e prima di ogni allenamento dico a me stesso: ‘È un giorno ideale per andare avanti e migliorare ancora’. Voglio crescere tanto".