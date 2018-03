Jorge Mendes ha preso la procura di Sergej Milinkovic-Savic ed è pronto a portarlo via dalla Lazio in estate? Tutto falso, o almeno, il super agente portoghese è soltanto uno dei tanti agenti ed intermediari che sta provando a prendere la procura del centrocampista della Lazio.



LA SMENTITA - Prima è arrivata la smentita del suo agente Mateja Kezman e ora lo stesso giocatore ha voluto rilasciare un comunicato a Calciomercato.com in cui smentisce il cambio di agente. Milinkovic-Savic è legatissimo a Kezman e lo considera uno di famiglia. Si dice pronto ad arrivare al top in Europa e nel mondo, ma lo farà con la stessa agenzia che 5 anni fa ha creduto fortemente in lui.



LE PAROLE - Questo il comunicato del centrocampista della Lazio: "Devo ribadire che di certo non ho cambiato agente. Kezman e i suoi partner sono come una famiglia per me e insieme siamo più forti che mai. Abbiamo iniziato un percorso 5 anni fa e vogliamo arrivare al top, tutti insieme!!"