Che Sinisa Mihajlovic voglia avere da subito a disposizione il portiere Vanja Milinkovic-Savic non è un mistero. Lo stesso tecnico granata, in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Udinese, ha espresso la propria volontà di poter allenare immediatamente l'estremo difensore serbo il cui acquisto, per la prossima stagione, è già stato ufficializzato da mesi dalla società granata.

La novità è che anche lo stesso Milinkovic-Savic ha voglia di iniziare al più presto la sua nuova avventura in Italia, come dimostra la parola "TORO" scritta in maiuscolo sul proprio profilo Instagram al fianco del proprio nome. Il presidente granata Urbano Cairo è ora al lavoro per cercare di soddisfare i desideri sia di Mihajlovic che di Milinkovic-Savic.