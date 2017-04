Non solo Paulo Dybala. Nella giornata di ieri un altro grande giocatore del nostro campionato, Sergej Milinkovic-Savic ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2022 con il proprio club di appartenenza, la Lazio in questo caso. La notizia del rinnovo ha colto di sorpresa Juve e Manchester United che nelle ultime settimane avevano fatto passi avanti con l'entuorage del giocatore. Stando a quanto riporta Il Messaggero sono sempre tanti i club interessati al centrocampista serbo anche se Lotito non ha intenzione di cederlo per meno di 50 milioni di euro.